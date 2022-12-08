✅ Уведомления по ЕНП можно корректировать

Если ошиблись в сумме, то надо направить новое уведомление (это можно делать через личный кабинет).

В нем надо повторить данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму вписать новую.

Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в ИФНС.

Если надо исправить другие ошибки предыдущего уведомления (не только сумму), то алгоритм другой.

Создаете новое уведомление.

Повторяете в нем данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указываете «0».

Новой строкой надо указать верные данные.

Корректировка также произойдет автоматически, когда налоговики получат уведомление.