✅ Уведомления по ЕНП можно корректировать

Если ошиблись в сумме, то надо направить новое уведомление (это можно делать через личный кабинет).
В нем надо повторить данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму вписать новую.
Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в ИФНС.
Если надо исправить другие ошибки предыдущего уведомления (не только сумму), то алгоритм другой.
Создаете новое уведомление.
Повторяете в нем данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указываете «0».
Новой строкой надо указать верные данные.
Корректировка также произойдет автоматически, когда налоговики получат уведомление.