ЕНП (единый налоговый платеж)

✅ Уведомления по ЕНП можно корректировать

Исправлять уведомления по ЕНП можно двумя способами – смотря какая ошибка. ФНС пояснила алгоритм.

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Если ошиблись в сумме, то надо направить новое уведомление (это можно делать через личный кабинет).

В нем надо повторить данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму вписать новую.

Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в ИФНС.

Если надо исправить другие ошибки предыдущего уведомления (не только сумму), то алгоритм другой.

Создаете новое уведомление.

Повторяете в нем данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указываете «0».

Новой строкой надо указать верные данные.

Корректировка также произойдет автоматически, когда налоговики получат уведомление.

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