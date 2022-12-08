Экономика России

Москва пополнила бюджет на 3 триллиона рублей

Большую часть составляют налоговые поступления от торговых предприятий.

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В бюджет Москвы за январь-октябрь 2022 года поступило больше 3 трлн рублей, сообщает «Интерфакс». Это на 11% больше, чем в том же периоде 2021 года.

Больше всего город получил налоговых доходов – 2 трлн 645,4 млрд рублей или 87,9% от всех поступлений. Неналоговые доходы составили 295,1 млрд рублей или 9,8%.

Торговые предприятия принесли столичному бюджету 474,8 млрд рублей, финансово-кредитные организации – 425 млрд рублей, компании из сферы недвижимости – 195,6 млрд рублей. От обрабатывающей промышленности казна получила 192,3 млрд рублей.

На 35,5% выросли поступления от транспортных предприятий, на 26,2% – от компаний из сектора IT, телекоммуникаций и на 19,7% – от обрабатывающей промышленности.

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