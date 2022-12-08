Вас автоматически проинформируют о ваших пенсионных накоплениях в НПФ

Законопроект с такой нормой рассмотрели в правительстве. О нем мы рассказывали ранее.

«Благодаря поправкам, людям, которые хранят часть своей пенсии в НПФ, информация будет приходить автоматически, как это делается сейчас для застрахованных в ПФР. Это гораздо удобнее – им не придется тратить время на обращения в такие организации», – прокомментировал глава кабмина Михаил Мишустин.

Сообщение пришлют на Госуслуги. Первыми его получат 45-летние мужчины и 40-летние женщины. Потом будут рассылать такие сообщения каждые 3 года.

С 2022 будут оповещают тех, у кого пенсионные накопления в ПФР, а с 2023 начнут оповещать тех, у кого они в НПФ.

Получить пенсионные накопления можно как в виде пенсии в 55/60 лет, так и единовременно. Все зависит от суммы. Примеры расчетов – здесь.