Вас оповестят о размере ваших пенсионных накоплений

С 2022 года ПФР обязан информировать застрахованных лиц о пенсионных накоплениях. Но это касается только тех случаев, когда накопления находятся в ПФР.

А кто-то перевел их в НПФ. Вот эту категорию граждан тоже будут оповещать.

Минтруд подготовил проект, по которому у ПФР появится обязанность оповещать людей о накоплениях, которые хранятся в НПФ.

Сообщение пришлют на Госуслуги. Первыми его получат 45-летние мужчины и 40-летние женщины. Потом будут слать такие сообщения каждый 3 года.

Правило заработает с 2023 года.

Таким образом, с 2022 будут оповещать тех, у кого пенсионные накопления в ПФР, а с 2023 — тех, у кого они в НПФ.

Напомним, пенсионные накопления могут быть у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан выбор в пользу накопительной пенсии. Также пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения.

Узнать о сумме ваших пенсионных накоплений можно на сайте ПФР, заказав справку о состоянии ИЛС.

Получить пенсионные накопления можно раньше выхода на пенсию — в 55/60 лет.

Деньги отдадут либо единовременно, либо будут платить ежемесячно.

Это зависит от того, сколько у вас накоплений. Пример расчета — здесь.