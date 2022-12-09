Ипотека

ЦБ выступил за сворачивание программы льготной ипотеки

Постепенно, но льготную ипотеку вскоре, видимо, свернут. ЦБ выступает за отмену программы.

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«Наша позиция всегда обозначалась, что мы против любых программ субсидирования. В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена – в пандемию. <...> Она (льготная программа по ипотеке – прим. ТАСС) уже практически три года живет, за это время у нас цены практически „разъехались“ на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. <...> Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное», – сказал замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов на онлайн-конференции для застройщиков.

«Строительная отрасль «подсела» на льготное кредитование «как на иглу», считает банкир.

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