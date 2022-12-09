⚡ ЕНС на 2024 год не отложат. Кто пользуется – всем нравится

Шансов переноса ЕНС на 2024 год нет, объявила Ольга Ануфриева из Госдумы во время своего выступления на ежегодной конференции «Налоговые итоги года», организованной «Ведомостями». Корреспондент «Клерка» сегодня присутствует на конференции.
«Идея необходимости такой системы (ЕНС – прим. „Клерк“) была рождена жизнью. Когда при одновременном наличии переплаты и недоимки вытекали приостановления счетов, пени. ЕНС – уплата одной платежки. Это касается не только порядка уплаты. Наличия пеней при одновременном наличии переплаты 5-10 млрд. Невыясненных платежей и ошибочных налоговых поручений более 30 млн по 2021 году. Надо с этим что-то делать. Создать надбюджетную надстройку, которая позволит делать технические уточнения, не изымая деньги из бюджетов».
Ануфриева рассказала, что уже 800 тыс. платежей прошло от участников пилота. «Всем понравилось». Сейчас 762 плательщика в пилоте, есть и крупнейшие.
«Крупный бизнес опасался за переход, в отличии от малого и среднего бизнеса. Малые компании были за введение новой системы, а крупный – перенести введение ЕНС, были опасения, что не успеют подготовить ПО. Большое количество обособленных подразделений, активов в крупном бизнесе нужно подготовить и оцифровать все».
На вопрос, почему бизнесмены не хотят применять ЕНС, Ануфриева ответила, что, возможно, они находятся на 1С.