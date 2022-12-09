⚡ ЕНС на 2024 год не отложат. Кто пользуется – всем нравится

Шансов переноса ЕНС на 2024 год нет , объявила Ольга Ануфриева из Госдумы во время своего выступления на ежегодной конференции «Налоговые итоги года», организованной «Ведомостями». Корреспондент «Клерка» сегодня присутствует на конференции.

«Идея необходимости такой системы (ЕНС – прим. „Клерк“) была рождена жизнью. Когда при одновременном наличии переплаты и недоимки вытекали приостановления счетов, пени. ЕНС – уплата одной платежки. Это касается не только порядка уплаты. Наличия пеней при одновременном наличии переплаты 5-10 млрд. Невыясненных платежей и ошибочных налоговых поручений более 30 млн по 2021 году. Надо с этим что-то делать. Создать надбюджетную надстройку, которая позволит делать технические уточнения, не изымая деньги из бюджетов».

Ануфриева рассказала, что уже 800 тыс. платежей прошло от участников пилота. «Всем понравилось». Сейчас 762 плательщика в пилоте, есть и крупнейшие.

«Крупный бизнес опасался за переход, в отличии от малого и среднего бизнеса. Малые компании были за введение новой системы, а крупный – перенести введение ЕНС, были опасения, что не успеют подготовить ПО. Большое количество обособленных подразделений, активов в крупном бизнесе нужно подготовить и оцифровать все».

На вопрос, почему бизнесмены не хотят применять ЕНС, Ануфриева ответила, что, возможно, они находятся на 1С.