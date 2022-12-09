ФНС организовала обмен МЧД в порядке передоверия

Такой функционал доступен участникам эксперимента ФНС по апробации технологии обмена машиночитаемыми доверенностями.

К обмену уже присоединились Федеральная нотариальная палата, Почта России, Росстат, ВТБ, все крупные операторы ЭДО и др.

Обмен МЧД, в том числе, в порядке передоверия, построен на технологии блокчейн-сетей.

Алгоритмы такой сети постоянно проверяют цепочки передоверия и своевременно уведомляют участников о прекращении действия МЧД или цепочек МЧД, если любая из них была аннулирована.

Кстати, дату обязательного внедрения МЧД хотят сдвинуть с 1 января 2023 года на 1 сентября 2023 года. Законопроект с такой нормой принят Госдумой во втором чтении.