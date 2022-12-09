Инвестиции

ЦБ утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов инвестиционных советников

Инвестиционный советник обязан до заключения договора предоставлять потенциальному клиенту важную информацию об условиях консультирования и предупреждать о рисках убытков.

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Человек должен заранее понимать, в каком формате будет оказана услуга, является ли она бесплатной или за нее надо платить, будет ли советник проводить мониторинг инвестиционного портфеля для его ребалансировки и с какой периодичностью.

Также стандарт устанавливает основные правила взаимодействия сторон, включая порядок рассмотрения обращений.

Положения стандарта вступят в силу с 9 июня 2023 года.

Таким образом, во всех секторах финансового рынка, где созданы саморегулируемые организации, участники рынка будут работать в соответствии с требованиями базовых стандартов защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. Они уже действуют для страховщиков, микрофинансовых организаций, брокеров и управляющих, форекс-дилеров и других.

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