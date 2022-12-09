⚡ Итак, почему Тула! будет принимать ЕНП

Ошибки нет, абсолютно все платежи по ЕНП будет принимать тульское УФК, узнал корреспондент «Клерка».

«Платежи зачисляются в казначейство, а не в ФНС. Оно стоит над всем. Оттуда финасы уже распределяются. В платежке по пилотному проекту, указана Тульская область, поскольку ее выбрало само Казначейство. Не исключено, что там находится ЦОД, который отвечает всем требованиям», – пояснила нам Ольга Ануфриева.

Чтобы прояснить ситуацию, она связалась с коллегами в ФНС. Так что информация из первых уст.

Платить налоги надо будет в УФК по Тульской области.

Напомним, что сегодня наш корреспондент присутствет на ежегодной конференции «Налоговые итоги года», организованной «Ведомостями». Следите за публикациями сегодня весь день.