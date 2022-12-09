Ведение бизнеса

САР – русские офшоры – разрослись трехкратно

Министр экономического развития отметил ажиотажный спрос на переезд компаний в САР.

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3 августа 2018 года Путин подписан пакет законов, предусматривающих создание Специальных административных районов (САР) с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний и возможностью создания международных фондов.

Сегодня на конференции «Ведомостей»  «Налоговые итоги года» Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития рассказывал, как поменялся налоговый ландшафт.

В частности, он указал, что в САР на 10 лет продлевают налоговые и законодательные преференции.

Из-за санкицй, многие компании заблокированы. Бизнес перетаскивают в Россию, где находится источник их доходов. Участников становится с каждым годом все больше.

За прошлый год пришло 27 участников, в 2022 году – уже 68. Еще130 компаний до конца года должны переехать в САР.

Напомим, что участником САР может стать иностранная компания, регистрация идет в порядке редомициляции. САР – институт по переезду русского бизнеса из других юрисдикций. Любое корпоративное право можно сохранить на территории САР.

Особенно легко переезжать тем компаниям, у кого за рубежном не было активов и долгов. Легче переехать организациям, которые имеют российские активы, а за рубежном всего лишь распределяют прибыль.

«Мы хотим сделать, чтобы все, что возможно в мире, было возможным в САР. При переезде в САР нужно инвестировать 300 млн в регион! В этом году осуществляли калибровку налоговых параметров, в 2023 году будем проводить администрирование, устранять проблемы и несовершенства, сделаем ряд упрощений, увеличим на 12 месяцев сроки для предоставления документов», – заявил Торосов.

300 млн рублей, которые необходимо инвестировать в регионы САР, компании могут инвестировать в фонды для покупки медицинского оборудования и т.д., они направлены на приток прямых инвестиций в российскую экономику.

Чиновник закончил выступление словами, что не все резервы САР еще использованы и компаниям в будущем будет еще комфортнее переезжать в РФ.

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