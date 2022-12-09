Подать заявление на скидку к тарифу по взносам на травматизм можно через Госуслуги

Скидка устанавливается, если по итогам работы организации за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли и в предыдущем году в организации не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Максимальная скидка не может превышать 40% от утвержденного страхового тарифа.

Чтобы получить скидку на следующий год, надо подать заявление не позднее 1 ноября.

Кстати, с 2023 года изменят методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам.

Брать данные (о СОУТ, медосмотрах) будут из новой формы ЕФС-1, а за периоды до 2023 года – из 4-ФСС.