Взносы на травматизм

Подать заявление на скидку к тарифу по взносам на травматизм можно через Госуслуги

ФСС совместно с Минцифры запустил на Госуслугах новый сервис для страхователей – подачу заявление об установлении скидки к страховому тарифу с помощью визуального конструктора услуг.

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Скидка устанавливается, если по итогам работы организации за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли и в предыдущем году в организации не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Максимальная скидка не может превышать 40% от утвержденного страхового тарифа.

Чтобы получить скидку на следующий год, надо подать заявление не позднее 1 ноября.

Кстати, с 2023 года изменят методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам.

Брать данные (о СОУТ, медосмотрах) будут из новой формы ЕФС-1, а за периоды до 2023 года – из 4-ФСС.

Взносы на травматизм

Подать заявление на скидку к тарифу по взносам на травматизм можно через Госуслуги

ФСС совместно с Минцифры запустил на Госуслугах новый сервис для страхователей – подачу заявление об установлении скидки к страховому тарифу с помощью визуального конструктора услуг.

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