Аудит

Инвестиционных советников освободят от обязательного аудита

Все профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны проводить аудит бухотчетности. Но из этого правила сделают исключение для инвестиционных советников.

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Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Инвестиционные советники – это профучастники рынка ценных бумаг, которые дают консультации частным инвесторами.

Они подсказывают, какие ценные бумаги купить, в каком количестве, когда именно и на какой срок, прогнозируют вероятную доходность инвестиций, предупреждают о возможных рисках.

От обязательного аудита освободят тех инвестиционных советников, которые не имеют лицензий профучастников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны проводить аудит своей отчетности по другим основаниям.

Норма будет применяться уже начиная с бухотчетности за 2022 год.

Ксати, еще инвестиционным советникам хотят разрешить применение УСН.

Законопроект с такой поправкой разработал Минфин.

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