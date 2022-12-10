Предпринимателям теперь доступны экспресс-кредиты без залога на семь лет

Появился новый кредитный продукт МСП Банка «Семилетка для бизнеса», он предусматривает срок займа до семи лет, а срок рассмотрения заявки не превышает 72 часов.

Новый продукт МСП Банка рассчитан на устойчивые компании и доступен для использования в том числе для развития предпринимательской деятельности.

До сих пор максимальный срок беззалогового экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не превышал пяти лет.

По новым условиям платежный период будет дольше, зато сумма ежемесячного платежа снизится. Начисление процентов пойдет только на остаток задолженности.

Кроме того, получаемые средства не являются целевыми: заемщикам не придется отчитываться и подтверждать их расходование перед МСП Банком.