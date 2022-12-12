Как считать налог на землю, которую стали использовать в бизнесе после сноса дома

Например, дом снесли, сняли с кадастрового учета, стали использовать в предпринимательской деятельности. В этом случае землю надо облагать по другой ставке (не 0,3%). Но в НК механизм расчета налога и авансовых платежей при таких изменениях в середине года не описан.

Разъяснение дала ФНС в письме от 06.12.2022 № БС-4-21/16491@.

Считать надо так: с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых этот земельный участок был занят жилым домом, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

Эту формулу подтвердили и в Минфине (письмо от 02.12.2022 № 03-05-04-02/118300).