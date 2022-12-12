Иностранные работники

У мигрантов будет электронное удостоверение

Планируют создать физический носитель с биометрией, где все документы будут в электронном виде: регистрация, разрешение на работу, паспорт и страховка.

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Главное управление по вопросам миграции МВД вместе с Минцифры собираются создать систему с биометрической идентификацией для мигрантов. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Он сообщил, что «Гознак» будет сервисной организацией, которая поможет создать систему для мигрантов по аналогии с «Госуслугами».

Появится физический носитель с биометрией, где будет собрана информация о регистрации, разрешении на работу, удостоверение личности, медстраховка.

Это должно сделать все сервисы более удобными для мигрантов.

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