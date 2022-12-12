Наличные деньги

В Херсоне начали досрочно менять гривны на рубли

Обменять деньги можно в 6 отделениях российских банков по курсу примерно 1 рубль 25 копеек за гривну.

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Российские банки в Херсонской области досрочно открыли обмен наличной гривны на рубли, сообщает телеграм-канал областной администрации.

«При наличии сбережений в гривне администрация Херсонской области рекомендует не затягивать с их обменом на рублевую валюту. На сегодняшний день курс обмена – 1 рубль 25 копеек за одну гривну», – пишет администрация Херсонской области.

Обменять сбережения можно в 6 отделениях Промсвязьбанка, ЦМР-Банка и МРБ-Банка.

Обмен наличной гривны на российские рубли в регионе должен был начаться с 1 января 2023 года.

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