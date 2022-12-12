Бухгалтеры жалуются на налоговиков и ФИАС при регистрации компании

«Что вообще за беспредел творится в 46 ФНС? Две компании подавали на смену юрадреса. В заявлении адрес был конкретизирован: указаны номера комнат, как в договоре аренды. Номера комнаты в ФИАС отсутствуют. По одной компании – отказ, по другой все прошло», – жалуются в чате Telegram.

Коллеги винят инспекторов, которые решают вопрос по своему настроению.

«У нас такая же ерунда. 2 компании, адрес одинаковый, одну зарегистрировали, вторую нет. Обе подавали с номерами комнат. По первой прикладывали договор аренды, по второй нет. Помимо субъективного мнения инспектора, думаю, этот факт сыграл свою роль».

Автор поста уточняет, что причина отказа – в заполнении самой формы, а не в недостоверности данных.

На это ей дают рекомендацию: просить у собственника выписку из ГАР (государственный адресный реестр).

«По факту одобрение дает не 46-я, а местная. 46-я все отправляет в местную». А документы однозначно надо прикладывать: договор, согласие и т.п. Еще местная может обратиться к арендодателю с вопросом: есть ли арендатор на самом деле».

Плюс, всегда лучше позвонить исполнителю и у него уточнить, в чем конкретно ошибка.

Есть опыт в решении вопроса? Делитесь.