Наличные деньги

В 2023 году могут вернуться бумажные 5 и 10 рублей

«Гознак» вместе с Банком России обсуждают контракт на выпуск банкнот номиналом в 5 и 10 рублей.

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Глава «Гознака» Аркадий Трачук сообщил «Известиям», что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году.

Сейчас «Гознак» и Банк России обсуждают контракт на выпуск денег в 2023 году. Как уточнил Аркадий Трачук, пока рано говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей «в данную секунду».

Сложности возникли с выпуском пятирублевой купюры: ее печатали только один раз в 1997 году, поэтому пришлось искать всю документацию и разрабатывать купюру заново, будто это новое изделие.

Сейчас доля купюр номиналом 5, 10, 50 и 200 руб. составляет менее 0,5% от всего денежного оборота.

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