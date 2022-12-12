Ведение бизнеса

В Москве открыли межотраслевой кластер электромобилестроения

Технологичные компании из разных сфер деятельности смогут объединиться и вместе работать над созданием инновационных продуктов.

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Новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера (МИК), сообщает «RG.RU».

В кластер уже входят 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций: завод «Москвич», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и особая экономическая зона «Технополис Москва».

Стать участниками объединения могут компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в транспортной отрасли, ИТ-секторе, занимаются разработкой электроники, поставками различного оборудования и материалов.

Объединение уже разрабатывает грузовой электрофургон на базе УАЗ и создает отечественные аккумуляторы для электротранспорта. В кластере беспилотной техники создали смарт-шаттл для передвижения в парках, который тестировали в «Технограде» и на ВДНХ. В сфере медицины компания-участник изобрела микроиглы для безболезненных инъекций, их выведут на рынок в следующем году.

Всего в МИК входят более 900 организаций и 15 межотраслевых объединений.

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