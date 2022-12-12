«Мой офис» попросил у государства больше 1 млрд рублей на доработку своего софта

Разработчик офисного пакета «Мой офис» запросил гранты на доработку своего софта у индустриального центра компетенций «Офисное ПО», сообщает «Коммерсант».

Госкорпорация «Росатом» и ОАО РЖД заказали доработку офисного софта на 1,69 млрд рублей, из которых попросили грант на 1,38 млрд рублей. Основание получения гранта – продукты Microsoft угрожают экономике в условиях кибервойны.

Разработчик изменит элементы интерфейса и язык программирования макросов. При этом, макросы на языке Microsoft в ОАО РЖД сохранятся в 20% документов.