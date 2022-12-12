Интернет и IT

«Мой офис» попросил у государства больше 1 млрд рублей на доработку своего софта

«Росатом» и ОАО РЖД собираются доработать офисный софт за счет грантов.

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Разработчик офисного пакета «Мой офис» запросил гранты на доработку своего софта у индустриального центра компетенций «Офисное ПО», сообщает «Коммерсант».

Госкорпорация «Росатом» и ОАО РЖД заказали доработку офисного софта на 1,69 млрд рублей, из которых попросили грант на 1,38 млрд рублей. Основание получения гранта – продукты Microsoft угрожают экономике в условиях кибервойны.

Разработчик изменит элементы интерфейса и язык программирования макросов. При этом, макросы на языке Microsoft в ОАО РЖД сохранятся в 20% документов.

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