Московская МИ ФНС №46 отказывает в регистрации адреса с номером офиса, если его нет в ФИАС

Проблемой поделилась наша подписчица.
Заявление о смене адреса от двух компаний подавали в МИ ФНС № 46 по г. Москве. В обоих случаях адрес конкретизирован до номера комнаты. У одной фирмы изменения в ЕГРЮЛ прошли, по второй – отказ.
Предположительная причина отказа – номера комнат в ФИАС отсутствуют.
Причем в сообщении об отказе не указан исполнитель и его телефон. Поэтому не получается быстро связаться с инспектором, чтобы выяснить, в чем проблема.
Коллеги советуют всегда прикладывать к заявлению на смену адреса копию договора аренды с номером комнаты.
Возможно, это повлияет на мнение инспектора, принимающего решение.
А у вас были проблемы с регистрацией нового юрадреса?