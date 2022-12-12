Банковские гарантии

Обновился список банков, которые могут выдать банковскую гарантию

217 банков удовлетворяют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса.

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Минфин обновил список банков, которые соответствуют требованиям и могут выдавать банковскую гарантию в порядке статьи 74.1 НК РФ.

В списке: ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО КБ «Модульбанк», ПАО РОСБАНК и др.

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А вот первая 10-ка банков из списка.

№ п/п

Наименование банка

Рег. №

ИНН

1

АО ЮниКредит Банк

1

7710030411

2

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

53

7831000080

3

АКБ «Энергобанк» (АО)

67

1653011835

4

МОРСКОЙ БАНК (АО)

77

7714060199

5

АО «БКС Банк»

101

5460000016

6

АО АКБ «ЦентроКредит»

121

7707025725

7

АО «РН Банк»

170

5503067018

8

Прио-Внешторгбанк (ПАО)

212

6227001779

9

АО КБ «Урал ФД»

249

5902300072

10

АО КБ «Хлынов»

254

4346013603

 

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