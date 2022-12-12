Обновился список банков, которые могут выдать банковскую гарантию

Минфин обновил список банков, которые соответствуют требованиям и могут выдавать банковскую гарантию в порядке статьи 74.1 НК РФ.
В списке: ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, АО КБ «Модульбанк», ПАО РОСБАНК и др.
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А вот первая 10-ка банков из списка.
№ п/п
Наименование банка
Рег. №
ИНН
1
АО ЮниКредит Банк
1
7710030411
2
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
53
7831000080
3
АКБ «Энергобанк» (АО)
67
1653011835
4
МОРСКОЙ БАНК (АО)
77
7714060199
5
АО «БКС Банк»
101
5460000016
6
АО АКБ «ЦентроКредит»
121
7707025725
7
АО «РН Банк»
170
5503067018
8
Прио-Внешторгбанк (ПАО)
212
6227001779
9
АО КБ «Урал ФД»
249
5902300072
10
АО КБ «Хлынов»
254
4346013603