Для ИП и компаний введут новые штрафы

Такой законопроект Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении, узнала «Парламентская газета».

Административную ответственность введут для тех, кто не предоставил или несвоевременно предоставил оператору сведения, предусмотренные правилами оказания услуг связи. Речь идет в том числе об информации о пользователях, использующих оборудование абонента.

Штраф для ИП за такое нарушение составит 40-50 тыс. рублей, для компаний – 50-70 тыс. рублей.

Также штрафы предусмотрены за распространение неуполномоченным на это лицом идентификационных модулей. Это электронные носители информации, которые устанавливаются в пользовательском оборудовании и с помощью которого осуществляется идентификация абонента. За это предлагают установить штраф для граждан 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-50 тысяч рублей и для организаций – 100-200 тысяч рублей.

Если такое же нарушение совершили иностранцы или лица без гражданства, их могут арестовать или выдворить из России .

Ко второму чтению законопроекта поступил ряд поправок. В том числе предлагают усилить административную ответственность за неисполнение владельцем информационных ресурсов требований об ограничении распространения информации. В том числе речь идет о Google, YouTube, которые ограничивают доступ к каналам российских СМИ. Для них хотят ввести оборотные штрафы и увеличить срок давности привлечения к административной ответственности.