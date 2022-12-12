Есть условия, которые нельзя навязывать покупателям

Среди условий, которые нельзя навязывать покупателям:
- Принуждать к дополнительным покупкам;
- Вводить ограничения в выборе способа оплаты;
- Отказывать в сделке без передачи персональных данных;
- Изменять договор без согласования с клиентом;
- Расторгать сделку в одностороннем порядке;
- Требовать неустойку за отказ от договора;
- Перекладывать на клиента бремя доказывания.
Вообще закон о защите прав потребителей далеко не единственный, который нужно знать бизнесменам МСП.
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