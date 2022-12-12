Онлайн-курсы для бухгалтеров

Есть условия, которые нельзя навязывать покупателям

Закон о защите прав потребителей предусматривает список условий, которые нельзя навязывать покупателям. За нарушение бизнес может отхватить штраф, риск судебного разбирательства, репутационные потери.

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Среди условий, которые нельзя навязывать покупателям:

  • Принуждать к дополнительным покупкам;
  • Вводить ограничения в выборе способа оплаты;
  • Отказывать в сделке без передачи персональных данных;
  • Изменять договор без согласования с клиентом;
  • Расторгать сделку в одностороннем порядке;
  • Требовать неустойку за отказ от договора;
  • Перекладывать на клиента бремя доказывания.

Вообще закон о защите прав потребителей далеко не единственный, который нужно знать бизнесменам МСП.

Юридический минимум для бухгалтера.

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