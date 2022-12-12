Для производителей и импортеров открыли доступ к аналитическим данным «Честного знака»

Данные «Честного знака» позволят:

Строить отчеты продаж по регионам, отдельным продуктовым сетям и конкретным торговым точкам

Знать реальные цены и объем спроса

Прогнозировать спрос на свои товары и проводить более выгодные маркетинговые акции

Оптимизировать логистические и товаропроводящие цепи

Передайте данные маркетологам, логистам и коммерческому отделу. А еще они пригодятся при планировании производства. Раньше, чтобы собрать такую информацию, бизнесу приходилось заказывать аналитические отчеты и платить за это деньги.

Бесплатная база данных подойдет небольшим компаниям, у которых нет возможности покупать аналитику.

Данные доступны для товарных групп: табак, обувь, молочная продукция, лекарства, легкая промышленность, духи и туалетная вода, шины, фотоаппараты и лампы-вспышки.