Госдума одобрила «закрытую» платформу по раскрытию данных

Госдума, ЦБ и Минфин решили сделать публичной часть закрытой информации о компаниях, сообщает «РБК».

С февраля 2022 года многие организации скрыли свои финансовые отчеты и сведения об учредителях, чтобы не попасть под санкции. Правительство разрешило российским эмитентам не раскрывать корпоративную информацию до 1 июля 2023 года.

«Определенная часть информации, начиная со следующего года, будет более публичной. Механизмы получения такой информации еще отрабатываются. Первыми к ней получат доступ профессиональные участники. Если они подпишутся о неразглашении и об ответственности за утечки информации, то я думаю, что со следующего года платформа запустится», – сообщил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

Осенью 2022 года Ассоциация банков России (АБР) предложила создать закрытый интернет-ресурс, где отчетность будет доступна только участникам рынка: брокерам, рейтинговым агентствам, управляющим компаниям. Информацию не смогут получить частные инвесторы, журналисты и независимые аналитики.

В конце сентября 2022 года в ЦБ заявили, что обязательная банковская отчетность будет публиковаться, но в «урезанном» виде.

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От раскрытия данных отказались «Северсталь», НЛМК, «Алроса», НОВАТЭК, «ФосАгро» и другие российские компании.