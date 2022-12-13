5 млрд рублей выделили на льготные кредиты для компаний аграрного бизнеса

Программа льготного кредитования аграриев продолжит действовать в 2023 году, сообщается в телеграм-канале Правительства России.
Бюджетные инвестиции отправятся в Россельхозбанк, который увеличит объемы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ.
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Пониженная ставка от 1% до 5% устанавливается на весь срок кредитования и предоставляется на проведение посевных работ, развитие агропромышленного производства и поддержание текущей деятельности.