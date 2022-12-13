С 2016 года снижаются реальные доходы населения

Первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила «ТАСС», что снижение реальных доходов влияет на планы семей.
«С 2016 года у нас, к сожалению, продолжается снижение реально располагаемых доходов населения, что, разумеется, влияет на устойчивость финансового положения семей, на их уверенность и возможность строить долгосрочные планы, учитывая, что одним из существенных запросов семей с детьми является улучшение жилищных условий, а это всегда очень серьезная финансовая нагрузка», – сообщила Ольга Баталина.
В 2018 году государство установило выплаты в связи с рождением детей, появилась программа семейной ипотеки по льготной ставке и за материнский капитал. В 2019 году при рождении третьего ребенка ввели дополнительные выплаты на погашение ипотечного кредита. В 2021 году сделали ежемесячные пособия для беременных женщин, а также материальную помощь одиноким родителям.