С 18 декабря изменятся коды видов документов для таможенного декларирования некоторых товаров

С 18 декабря 2022 года меняются коды видов документов, используемые при таможенном декларировании товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности:
- коды 03021 и 03022 исключены;
- введены новые коды (14010-14030) видов документов, используемых в сфере интеллектуальной собственности.
Про другие изменения в законодательстве ВЭД вы можете узнать на вебинаре.
Вам расскажут про:
- Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства.
- Смягчение административной ответственности за нарушение требований.
- Наиболее надежные валюты для расчетов в условиях антироссийских санкций.
- Трудности при декларировании товаров в связи с недружественными действиями США и примкнувшими к ним иностранных государств.
- Особенности отражения экспортно-импортных операций в бухгалтерском учете.
- Изменения в заявительном порядке возмещения НДС при экспорте товаров.
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