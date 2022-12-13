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С 18 декабря изменятся коды видов документов для таможенного декларирования некоторых товаров

Изменения внесли в некоторые классификаторы, используемые для заполнения таможенных документов (решение Коллегии ЕЭК от 15.11.2022 №174).

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С 18 декабря 2022 года меняются коды видов документов, используемые при таможенном декларировании товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности:

  • коды 03021 и 03022 исключены;
  • введены новые коды (14010-14030) видов документов, используемых в сфере интеллектуальной собственности.

Про другие изменения в законодательстве ВЭД вы можете узнать на вебинаре.

Вам расскажут про:

  • Валютное регулирование и валютный контроль в РФ с учетом последних изменений законодательства.
  • Смягчение административной ответственности за нарушение требований.
  • Наиболее надежные валюты для расчетов в условиях антироссийских санкций.
  • Трудности при декларировании товаров в связи с недружественными действиями США и примкнувшими к ним иностранных государств.
  • Особенности отражения экспортно-импортных операций в бухгалтерском учете.
  • Изменения в заявительном порядке возмещения НДС при экспорте товаров.

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