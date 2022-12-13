Правительство защитит язык от иностранных заимствований

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит такие понятия как «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники». Все это будет нужно для того, чтобы определить нормы современного русского литературного языка.

Правительство самостоятельно установит требования к справочникам и словарям.

Также из государственного языка РФ исключат иностранные слова и выражения, если у них есть русские аналоги. Все нормативные акты будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу. Тексты официальных документов проверят на соответствие нормам и правилам русского языка.