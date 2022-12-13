Законопроекты

Правительство защитит язык от иностранных заимствований

Собираются создать нормативные словари, грамматики и справочники. Официальные документы будут проходить лингвистическую экспертизу, чтобы соответствовать правилам русского языка.

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит такие понятия как «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники». Все это будет нужно для того, чтобы определить нормы современного русского литературного языка.

Правительство самостоятельно установит требования к справочникам и словарям.

Также из государственного языка РФ исключат иностранные слова и выражения, если у них есть русские аналоги. Все нормативные акты будут проходить обязательную лингвистическую экспертизу. Тексты официальных документов проверят на соответствие нормам и правилам русского языка.

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