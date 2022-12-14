В новых регионах будут выдавать водительские права без экзаменов и медкомиссии

Постановление Правительства от 2 декабря 2022 года разрешает водителям новых регионов получать российские удостоверения без экзаменов. Также не придется проходить медицинскую комиссию и платить пошлину. Упрощенный порядок будет доступен только для тех, у кого уже есть украинские водительские права. Постановление вступит в силу 14 декабря 2022 года, сообщает «Парламентская газета».

«Речь, конечно же, идет не о выдаче новых удостоверений, а о замене старых. Поскольку наше законодательство в этом отношении от украинского ничем не отличается, Правительство исходит из добросовестности самих водителей, а также государственных органов и комиссий, которые с ними работали прежде», – сообщил депутат Госдумы Николай Новичков.

Российские права будут выдаваться ровно на тот же срок, который оставался до окончания действия украинских. Как только он истечет, придется сдавать экзамены и проходить медкомиссию так же, как и все.

Также постановление устанавливает упрощенный порядок перерегистрации транспортных средств и замены автомобильных номеров. Можно не предъявлять таможенные документы, не платить госпошлину и не проходить техосмотр.

МВД России уже предложило присвоить новым территориям коды автомобильных номеров. ЛНР и ДНР должны получить регион 81 и 80, Херсонская и Запорожская области – 84 и 85 соответственно.