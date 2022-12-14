⚡ Компаниям введут штраф за утечку персональных данных. 3% от оборота

Минцифры подготовило законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей, они могут составить до 3% от оборота компании, пишет «ТАСС».

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Смягчающие обстоятельства тоже предусмотрены. Если компания аттестовала и сертифицировала всю инфраструктуру в соответствии с требованиями безопасности, потратила деньги в средства защиты и готова компенсировать ущерб тем, чьи данные утекли.

«Если с 2/3 граждан урегулировано, то это будет смягчающим обстоятельством. Конечно, до 3% оборотный штраф компаний заставит инвестировать значительно больше средств в свою безопасность», – сообщил Максут Шадаев, глава Минцифры.

В июле 2022 года Минцифры сообщало, что штрафы будут применять в два этапа. За первый случай утечки они будут фиксированными и зависеть от объема данных, попавших в сеть. В случае повторной утечки будет применен оборотный штраф.