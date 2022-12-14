🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент

Хорошие новости есть для всех.

Опаздывающих – убережем от штрафов.

Прокрастинирующих – избавим от саморазрушения.

Остальным – упростим и ускорим подготовку годовой отчетности.

Мы знаем, как непросто следить за изменениями в законодательстве. За чтение новостей работодатель не платит, но требует, чтобы компания не нарушала новые законы и внезапные инструкции.

Плюс подготовка годовой отчетности накладывается на привыкание к налоговым изменениям-2023. А предстоящий ЕНП шепчет…

Переложите ответственность на нас.

Мы подготовили большой курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация».

В нем все, что надо учесть при подготовке отчетности за год: актуальные декларации и расчеты, правила бухучета из-за новых ФСБУ.

Когда вы пройдете курс по отчетности за 2022 год и сдадите аттестацию, получите два официальных документа, подтверждающих вашу квалификацию.

Сразу снимается вопрос возможных ошибок в отчетности и необходимости подтверждать свой профессиональный уровень.

Сейчас на курс действует скидка. А в стоимость уже входят: