Повышение квалификации для бухгалтеров

🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент

Опрос, проведенный в «Красном уголке бухгалтера», показал, что подавляющее большинство бухгалтеров готовят и сдают отчетность сильно заранее. Треть – в последний момент. Есть и те, кто попадает на штрафы из-за нарушения сроков.

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Хорошие новости есть для всех.

Опаздывающих – убережем от штрафов.

Прокрастинирующих – избавим от саморазрушения.

Остальным – упростим и ускорим подготовку годовой отчетности.

Мы знаем, как непросто следить за изменениями в законодательстве. За чтение новостей работодатель не платит, но требует, чтобы компания не нарушала новые законы и внезапные инструкции.

Плюс подготовка годовой отчетности накладывается на привыкание к налоговым изменениям-2023. А предстоящий ЕНП шепчет…

Переложите ответственность на нас.

Мы подготовили большой курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация».

В нем все, что надо учесть при подготовке отчетности за год: актуальные декларации и расчеты, правила бухучета из-за новых ФСБУ.  

Когда вы пройдете курс по отчетности за 2022 год и сдадите аттестацию, получите два официальных документа, подтверждающих вашу квалификацию.

Сразу снимается вопрос возможных ошибок в отчетности и необходимости подтверждать свой профессиональный уровень.

Сейчас на курс действует скидка. А в стоимость уже входят:

  • Доступ к закрытым вебинарам и конференциям.
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Повышение квалификации для бухгалтеров

🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент

Опрос, проведенный в «Красном уголке бухгалтера», показал, что подавляющее большинство бухгалтеров готовят и сдают отчетность сильно заранее. Треть – в последний момент. Есть и те, кто попадает на штрафы из-за нарушения сроков.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность

Скоро сдаваться. Какие отчеты ООО подают по итогам 2022

Год завершается, а значит грядет горячая пора отчетов. Рассмотрим нагрузку на ООО. Состав годовой отчетности для ООО зависит от действующей системы налогообложения, от наличия в штате сотрудников, от масштабов бизнеса и специфики деятельности компании. Расскажем, что, куда и в какие сроки сдают ООО по итогам 2022 года.

Скоро сдаваться. Какие отчеты ООО подают по итогам 2022

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