🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент

Хорошие новости есть для всех.
Опаздывающих – убережем от штрафов.
Прокрастинирующих – избавим от саморазрушения.
Остальным – упростим и ускорим подготовку годовой отчетности.
Мы знаем, как непросто следить за изменениями в законодательстве. За чтение новостей работодатель не платит, но требует, чтобы компания не нарушала новые законы и внезапные инструкции.
Плюс подготовка годовой отчетности накладывается на привыкание к налоговым изменениям-2023. А предстоящий ЕНП шепчет…
Переложите ответственность на нас.
Мы подготовили большой курс повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация».
В нем все, что надо учесть при подготовке отчетности за год: актуальные декларации и расчеты, правила бухучета из-за новых ФСБУ.
Когда вы пройдете курс по отчетности за 2022 год и сдадите аттестацию, получите два официальных документа, подтверждающих вашу квалификацию.
Сразу снимается вопрос возможных ошибок в отчетности и необходимости подтверждать свой профессиональный уровень.
Сейчас на курс действует скидка. А в стоимость уже входят:
- Доступ к закрытым вебинарам и конференциям.
- Доступ к форуму сообщества
- Еще один курс повышения квалификации на выбор
- Подписка Клерк.Премиум на 3 месяца