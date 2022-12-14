Малый и средний бизнес

Проект МСП выполнил 98% задач

Корпорация МСП продолжает оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.

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К национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» во втором квартале 2022 года присоединилось 22 млн бизнесменов, говорится на сайте Минэкономики. Это на полмиллиона больше, чем в 2021 году.

«Изменение условий программы льготного кредитования 1764 позволило расширить охват получателей. В итоге число субъектов МСП, заключивших кредитные соглашения по этой программе в текущем году, увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом», – сообщила Инна Дадаян, директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства.

Сейчас национальный проект уже выполнил 98% поставленных задач. Малый и средний бизнес получает поддержку и льготы от государства: участвует в закупках крупнейших заказчиков, занимается экспортом, имеет право на налоговые преимущества.

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