Некоммерческие организации

Для НКО снизят налоговую нагрузку

Некоммерческие организации, которые работают над федеральными проектами и получают субсидии из федерального бюджета, не будут платить НДС.

Версия для печати

Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО), сообщают «РИА Новости». Закон касается тех, кто получает господдержку при реализации федеральных проектов.

Некоммерческие организации освободят от НДС за работы, оказание услуг и передачу имущественных прав, если источник их финансового обеспечения – субсидии из федерального бюджета.

При расчете налога на прибыль не будут учитывать доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, которые безвозмездно получены от организаций за счет субсидий из федерального бюджета.

Закон будет иметь обратную силу: он распространяется на все правовые отношения с 1 января 2019 года. Это позволит создать равные условия налогообложения для тех, кто получает государственную поддержку.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Какие законы вступают в силу с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года меняются правила уплаты налогов, взносов и практически все сроки отчетности, так же установлен новый МРОТ и универсальное пособие на детей. Про все важные события, которые произойдут с 1 января 2023 году читайте в нашей статье.

Какие законы вступают в силу с 1 января 2023 года

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДФЛ

Подарки сотрудникам на Новый год-2023: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

Для НДФЛ с подарков от работодателей есть необлагаемый лимит, для освобождения от взносов важно документальное оформление, а НДС неизбежен, ели фирма-даритель применяет общий режим налогообложения.

Подарки сотрудникам на Новый год-2023: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
Читать еще