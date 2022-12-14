Для НКО снизят налоговую нагрузку

Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО), сообщают «РИА Новости». Закон касается тех, кто получает господдержку при реализации федеральных проектов.

Некоммерческие организации освободят от НДС за работы, оказание услуг и передачу имущественных прав, если источник их финансового обеспечения – субсидии из федерального бюджета.

При расчете налога на прибыль не будут учитывать доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, которые безвозмездно получены от организаций за счет субсидий из федерального бюджета.

Закон будет иметь обратную силу: он распространяется на все правовые отношения с 1 января 2019 года. Это позволит создать равные условия налогообложения для тех, кто получает государственную поддержку.