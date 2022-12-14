Новости ФНС

ФНС стала быстрее возвращать НДС и регистрировать бизнес. А вот затраты на инспекторов сократит

Вчера глава ФНС Даниил Егоров выступал на XIII Всероссийском Налоговом форуме ТПП РФ. Он рассказал, что считает важным создать управление налоговыми издержками в масштабе страны. Речь идет о затратах на проверки, поездки, учебу налоговых инспекторов.

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Небольшой отчет о достижениях ФНС, который озвучил Егоров, привела адвокат Карина Урберг в своем канале.

  • сокращение сроков регистрации бизнеса за 1 день;
  • 83% НДС возмещается в течение месяца;
  • средний срок возврата НДФЛ сократился до 12 дней;
  • в 2 раза сократился объем поручений о приостановлении операций по счету;
  • рост объема предоставляемых отсрочек и рассрочек по уплате налогов до 600 млрд.руб. на срок до 3 лет;
  • ФНС готова запустить линейку сервисов для малых экспортеров с онлайн поддержкой инспектора ФНС и подгрузкой данных ФТС.

Егоров также рассказал, как совершенствуется АУСН: «эксперимент непростой, шел трудно»; и о работе над единым налоговым счетом. С ЕНС тоже все страшно: 23 декабря приходите на вебинар, обсудим.

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