Повышение квалификации для бухгалтеров

🧧 Почему бухгалтеры готовы не применять новые ФСБУ

Потому что они не знают о личном штрафе для них в 20 тыс. руб. и дисквалификации на два года.

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🧧 Почему бухгалтеры готовы не применять новые ФСБУ

Сегодня стартовал новый поток на курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

Места еще есть, успеваете записаться.

Для тех, кто давно собирался и ждал нового старта – ссылка.

Кто хочет посмотреть первый урок – он в открытом доступе, пожалуйста, на здоровье.

Кому нужно больше информации, выводим подробности.

Новые ФСБУ вы должны были применять с начала 2022 года. Они обязательны при сдаче бухгалтерской отчетности за 2022 год.

В нашем курсе про все новые ФСБУ, подробные, развернутые примеры расчетов, таблицы.

Вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Сможете задавать вопросы и получать консультации.

Продолжительность курса – 1 месяц.

Перед итоговой аттестацией преподаватель проведет онлайн-встречу. А после сдачи, вы получите удостоверение о повышении квалификации, сертификат ИПБ России на 40 часов.

Документ будет в реестре Рособрнадзора, ваш работодатель всегда это сможет проверить.

Стоимость можно разбить на комфортные платежи.

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