🧧 Почему бухгалтеры готовы не применять новые ФСБУ

Сегодня стартовал новый поток на курс «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».
Места еще есть, успеваете записаться.
Для тех, кто давно собирался и ждал нового старта – ссылка.
Кто хочет посмотреть первый урок – он в открытом доступе, пожалуйста, на здоровье.
Кому нужно больше информации, выводим подробности.
Новые ФСБУ вы должны были применять с начала 2022 года. Они обязательны при сдаче бухгалтерской отчетности за 2022 год.
В нашем курсе про все новые ФСБУ, подробные, развернутые примеры расчетов, таблицы.
Вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Сможете задавать вопросы и получать консультации.
Продолжительность курса – 1 месяц.
Перед итоговой аттестацией преподаватель проведет онлайн-встречу. А после сдачи, вы получите удостоверение о повышении квалификации, сертификат ИПБ России на 40 часов.
Документ будет в реестре Рособрнадзора, ваш работодатель всегда это сможет проверить.
Стоимость можно разбить на комфортные платежи.