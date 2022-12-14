Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2023 году останется на уровне этого года

В 2022 году для расчета накопительной пенсии используют показатель ожидаемого периода – 264 месяца. На 2023 год утвердили аналогичный показатель.

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Совет Федерации одобрил закон с такой нормой.

Ожидаемый период фигурирует в знаменателе расчета накопительной пенсии. Чем он больше, тем меньше пенсия.

В числителе формулы – ваши пенсионные накопления.

Вот как менялся показатель:

Год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

2016

234

2017

240

2018

246

2019

252

2020

258

2021

264

2022

264

2023

264

Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении старого пенсионного возраста.

Платить эту пенсию будут пожизненно.

Примеры расчета накопительной пенсии, которую ПФР будет выплачивать в 2023 году, смотрите здесь.

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