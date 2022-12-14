Ожидаемый период для накопительной пенсии в 2023 году останется на уровне этого года

Совет Федерации одобрил закон с такой нормой.
Ожидаемый период фигурирует в знаменателе расчета накопительной пенсии. Чем он больше, тем меньше пенсия.
В числителе формулы – ваши пенсионные накопления.
Вот как менялся показатель:
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
2016
234
2017
240
2018
246
2019
252
2020
258
2021
264
2022
264
2023
264
Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении старого пенсионного возраста.
Платить эту пенсию будут пожизненно.
Примеры расчета накопительной пенсии, которую ПФР будет выплачивать в 2023 году, смотрите здесь.