Уполномоченным омбудсмена по защите прав предпринимателей разрешили посещать места содержания под стражей

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который дает больше прав уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ и в регионах. Об этом сообщает «ТАСС».

Уполномоченные по защите прав предпринимателей могут посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы для защиты прав индивидуальных предпринимателей.

Дополнился перечень основных задач уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Теперь он будет защищать права и контролировать соблюдение законных интересов тех, кто управляет коммерческими организациями.