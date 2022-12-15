Государственные ведомства

Уполномоченным омбудсмена по защите прав предпринимателей разрешили посещать места содержания под стражей

Для защиты прав бизнесменов они имеют доступ в учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы.

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который дает больше прав уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ и в регионах. Об этом сообщает «ТАСС».

Уполномоченные по защите прав предпринимателей могут посещать места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы для защиты прав индивидуальных предпринимателей.

Дополнился перечень основных задач уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Теперь он будет защищать права и контролировать соблюдение законных интересов тех, кто управляет коммерческими организациями.

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