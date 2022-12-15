Малый и средний бизнес

У МСП будет преимущественное право на выкуп арендованного имущества

Теперь можно выкупить движимое имущество, которое находится в государственной или муниципальной собственности. Так же, как и недвижимое.

Версия для печати

Госдума приняла в третьем чтении закон, который предоставляет субъектам МСП преимущество при выкупе движимого имущества у государства или муниципалитета, сообщает «ТАСС». Раньше такое право распространялось только на недвижимость.

Автомобили, техника и другое движимое имущество должны быть в аренде не менее одного года, а предприятие должно быть в списке МСП.

Арендуемое имущество можно выкупить в рассрочку сроком не менее 5 лет для недвижимого имущества и не менее 3 лет для движимого.

Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Самозанятые

Оплата больничных для самозанятых и физлиц на ГПХ в 2023 году

С 1 января 2023 года работодателям в отношении исполнителей на ГПХ придется перечислять в бюджет страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Расскажем, как теперь оплачивать больничные физлицам, и почему выгодно сохранить сотрудничество с самозанятыми.

Оплата больничных для самозанятых и физлиц на ГПХ в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДС

По какой ставке НДС облагать услуги ресторана при гостинице

Государство предоставило льготу по НДС по услугам гостиниц. Однако, как правило, в состав гостиницы входит ресторан, или, как минимум, кафе. Могут ли услуги питания тоже попасть под нулевую ставку налога. Чиновники дали разъяснения.

По какой ставке НДС облагать услуги ресторана при гостинице

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация расходов на персонал. Компенсация процентов по ипотеке

Компания может компенсировать своим сотрудникам проценты по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения. Разберем налоговые последствия такой компенсации и как правильно это все документально оформить.

Налоговая оптимизация расходов на персонал. Компенсация процентов по ипотеке
Трудовое право

Контрактники СВО смогут устроиться на бывшую работу, если там есть вакансия

Депутаты ГД из комитета по обороне готовят поправки в закон «О статусе военнослужащих», по которым контрактники получат преимущественное право поступления на работу в госкомпании не ниже ранее занимаемой должности.

Читать еще