У МСП будет преимущественное право на выкуп арендованного имущества

Госдума приняла в третьем чтении закон, который предоставляет субъектам МСП преимущество при выкупе движимого имущества у государства или муниципалитета, сообщает «ТАСС». Раньше такое право распространялось только на недвижимость.

Автомобили, техника и другое движимое имущество должны быть в аренде не менее одного года, а предприятие должно быть в списке МСП.

Арендуемое имущество можно выкупить в рассрочку сроком не менее 5 лет для недвижимого имущества и не менее 3 лет для движимого.

Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.