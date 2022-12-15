Учет в некоммерческих организациях

НКО не платит налог на прибыль за пожертвование на издание книг, которые пойдут на продажу

Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности не учитывают для базы по налогу на прибыль.

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Но НКО должна вести раздельный учет доходов и расходов по целевым поступлениям.

Если деньги использованы не по целевому назначению, будет налог на прибыль.

Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-03-06/3/110892 разобрал ситуацию, когда НКО получила целевые средства на издание книг. Потом эти книги стали продавать.

Минфин считает, что налога на прибыль или по УСН от целевых средств не будет. Продажа книг в данном случае значения не имеет.

Но доход от продажи книг учитывается в базе по налогу на прибыль, а вот расходы – не учитываются. Потому что расходы были за счет целевых поступлений.

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