В банкоматах Сбера можно пополнить карту МИР других банков

Сбербанк предоставил возможность вносить в банкоматах наличные на карту «Мир» любых банков, говорится на сайте «Сбербанка».
Пополнить можно, прислонив к банкомату карту либо смартфон, к которому она привязана. Комиссия за эту услугу не взимается.
Положить деньги на карту любого банка можно в банкомате Сбера без комиссии. Главное, чтобы карта была подключена к системе «Мир».
Сбербанк предоставил возможность вносить в банкоматах наличные на карту «Мир» любых банков, говорится на сайте «Сбербанка».
Пополнить можно, прислонив к банкомату карту либо смартфон, к которому она привязана. Комиссия за эту услугу не взимается.
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