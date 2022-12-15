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Пользователям Apple разрешат загружать приложения не из App Store

Минцифры хотят, чтобы Apple разрешила ставить сторонние приложения на свои устройства.

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Минцифры собирается разрешить пользователям Apple в РФ загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store, сообщает «ТАСС».

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store... Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить», – сказал Максут Шадаев, глава Минцифры.

Соответствующий законопроект будет предложен Госдуме в I квартале 2023 года.

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