Военным выплатят неполученные пенсии

Госдума приняла закон, по которому пенсионерам силовых ведомств вернут невыплаченные своевременно пенсии за весь период, когда эти выплаты не производились, сообщает «RG.RU». Причем срок давности считать не будут.

Сейчас, если силовики не получают пенсию по выслуге лет, им отдают деньги за три года, предшествующие обращению.

Конституционный суд признал, что эти нормы не соответствуют Основному Закону.

Новый закон вступит в силу через 10 дней с момента публикации.

Помимо военных, закон коснется пожарных и сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, приставов.