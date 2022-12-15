Повышение квалификации для бухгалтеров

⚡ Минобрнауки: практически половина выпускников вузов России не работают по специальности. Это изменят

Минобрнауки сообщает что 47% выпускников вузов работают не по специальности, которая получена за годы учебы.

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Без шуток: министерство полагает, что эту проблему исправит программа «Стажер Минобрнауки России». На сегодня там зарегистрировано 400 человек, со ссылкой на министерство пишет ТАСС.

Не будем задаваться риторическим вопросом: почему же выпускники не могут найти применение своей квалификации?!

Лучше порадуемся, что у клерковчан она есть!

А подтвердить ее корочкой всегда приятно. Особенно, когда аттестация объективная, а результаты не нарисованы.

Мы объявляем набор на Аттестацию бухгалтеров.

Подтвердите свою квалификацию:

  • Докажете директору свою ценность;
  • Поднимите шансы на повышение зарплаты;
  • Получите признание коллег и экспертов.

Мы верим, что среди бухгалтеров алмазы, и предлагаем огранку. Докажите свою крутость.

А если пока не уверены в силах, то перед Аттестацией всех подготовим. Не вопрос.

Успешно сдавшие аттестацию получат удостоверение о повышении квалификации и удостоверение аттестованного участника.

Что сделать сейчас:

  1. Изучите программу аттестации.
  2. Запишитесь.
  3. Выберите курс повышения квалификации, который в следующем году хотите пройти бесплатно.

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