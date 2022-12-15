Ипотека

⚡ Путин: больше семей смогут взять семейную ипотеку

Семейная ипотека под 6% будет в следующем году распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.

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«Семейная ипотека становится нашим основным инструментом», – заявил президент.

Семейная ипотека под 6% в 2023 году будет доступная для всех семей, где хотя бы два ребенка не достигли совершеннолетия.

Напомним, что сейчас право на господдержку появляется, если в семье с 2018 года по 31 декабря 2023 года родился ребенок. Если у ребенка инвалидность, он может быть и старше, то есть рожден до 2018 года.

Президент также заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года. Но ставка по таким программам вырастет до 8%.

Кроме этого, Путин предложил предоставлять ипотеку по 2% для строительства нового жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию объектов недвижимости.

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