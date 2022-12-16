Сбер предложил маркетплейсам, банкам и мобильным операторам обмениваться данными пользователей

«Сбербанк» предложил маркетплейсам, финансовому рынку и телекому открыть друг другу данные для обмена клиентской информацией, сообщают «Ведомости».

Зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин сообщил, что у операторов мобильной связи и маркетплейсов широкая клиентская база, которая может быть полезна банкам и страховщикам.

Обмен данными позволит клиентам быстро оплачивать покупки на маркетплейсах, которые потом передадут данные финансовым структурам, а банки будут предоставлять компаниям встречные услуги.