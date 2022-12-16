Сдавать РСВ за 2022 год надо по старой форме, но в новый срок

Платить начисленные взносы надо будет уже в новый срок – до 30 января (так как 28 января – выходной).

РСВ за 2022 года сдается по старой форме, но в новый срок – до 25 января 2023 года.

Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответом на частые вопросы.