🚀 Какие навыки ждут от бухгалтера будущего. Чек-лист: проверьте, вы такое умеете?

Компьютеры заменят всех, кто стоит на месте.
Но некоторые навыки и способности опытных людей им не заменить. Квалифицированные бухгалтеры:
- Имеют профессиональное суждение;
- Умеют применять на практике принцип существенности;
- Анализируют потребности управленческого персонала в бухгалтерской информации;
- Адаптируют стандартные схемы ведения бухгалтерского учета под конкретные условия хозяйствования и под конкретный управленческий персонал;
- Ставят задачи для экономического развития и находят решения.
Мы в «Клерке» делаем все от себя возможное, чтобы помочь бухгалтерам в решении маленьких ежедневных задач и больших проектов.
Впереди один из таких – отчетность за год.
Мы подготовим вас: пройдите курс по отчетность за 2022 год.
Всем, кто добросовестно изучит весь материал, будет легко пройти Аттестацию бухгалтеров. А значит, получить Удостоверение аттестованного участника и Удостоверение о повышении квалификации.
С этими документами можно уверенно заявлять свою экспертость в вопросах бухучета, выиграть в конкурентной гонке за лучшее рабочее место, больше зарабатывать.
Мы уже открыли запись на курс и аттестацию.
Желаем удачи всем бухгалтерам будущего!