🚀 Какие навыки ждут от бухгалтера будущего. Чек-лист: проверьте, вы такое умеете?

Компьютеры заменят всех, кто стоит на месте.

Но некоторые навыки и способности опытных людей им не заменить. Квалифицированные бухгалтеры:

Имеют профессиональное суждение;

Умеют применять на практике принцип существенности;

Анализируют потребности управленческого персонала в бухгалтерской информации;

Адаптируют стандартные схемы ведения бухгалтерского учета под конкретные условия хозяйствования и под конкретный управленческий персонал;

Ставят задачи для экономического развития и находят решения.

Мы в «Клерке» делаем все от себя возможное, чтобы помочь бухгалтерам в решении маленьких ежедневных задач и больших проектов.

Впереди один из таких – отчетность за год.

Мы подготовим вас: пройдите курс по отчетность за 2022 год.

Всем, кто добросовестно изучит весь материал, будет легко пройти Аттестацию бухгалтеров. А значит, получить Удостоверение аттестованного участника и Удостоверение о повышении квалификации.

С этими документами можно уверенно заявлять свою экспертость в вопросах бухучета, выиграть в конкурентной гонке за лучшее рабочее место, больше зарабатывать.

Мы уже открыли запись на курс и аттестацию.

Желаем удачи всем бухгалтерам будущего!