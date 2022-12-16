Карьера бухгалтера

🚀 Какие навыки ждут от бухгалтера будущего. Чек-лист: проверьте, вы такое умеете?

Чтобы профессия не пропала в будущем, она должна понимать насущные задачи общественного развития, адаптироваться к меняющейся экономической среде. А представители профессии – зреть.

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Компьютеры заменят всех, кто стоит на месте.

Но некоторые навыки и способности опытных людей им не заменить. Квалифицированные бухгалтеры:

  • Имеют профессиональное суждение;
  • Умеют применять на практике принцип существенности;
  • Анализируют потребности управленческого персонала в бухгалтерской информации;
  • Адаптируют стандартные схемы ведения бухгалтерского учета под конкретные условия хозяйствования и под конкретный управленческий персонал;
  • Ставят задачи для экономического развития и находят решения.

Мы в «Клерке» делаем все от себя возможное, чтобы помочь бухгалтерам в решении маленьких ежедневных задач и больших проектов.

Впереди один из таких – отчетность за год.

Мы подготовим вас: пройдите курс по отчетность за 2022 год.

Всем, кто добросовестно изучит весь материал, будет легко пройти Аттестацию бухгалтеров. А значит, получить Удостоверение аттестованного участника и Удостоверение о повышении квалификации.

С этими документами можно уверенно заявлять свою экспертость в вопросах бухучета, выиграть в конкурентной гонке за лучшее рабочее место, больше зарабатывать.

Мы уже открыли запись на курс и аттестацию.

Желаем удачи всем бухгалтерам будущего!

Карьера бухгалтера

🚀 Какие навыки ждут от бухгалтера будущего. Чек-лист: проверьте, вы такое умеете?

Чтобы профессия не пропала в будущем, она должна понимать насущные задачи общественного развития, адаптироваться к меняющейся экономической среде. А представители профессии – зреть.

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