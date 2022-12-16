В Сообществе профессиональных бухгалтеров зарегистрирован первый участник!

В Сообществе может зарегистрироваться любой желающий совершенно бесплатно. Аттестованные участники получают удостоверение, которое дает особые привилегии.
P.S. Пока мы писали новость, количество участников уже выросло до 2-х.
Не успели мы рассказать о том, что у нас теперь свое Сообщество, как в первые же минуты зарегистрировался первый бухгалтер.
В Сообществе может зарегистрироваться любой желающий совершенно бесплатно. Аттестованные участники получают удостоверение, которое дает особые привилегии.
P.S. Пока мы писали новость, количество участников уже выросло до 2-х.
Чтобы профессия не пропала в будущем, она должна понимать насущные задачи общественного развития, адаптироваться к меняющейся экономической среде. А представители профессии – зреть.
Сотрудники, за которых работодатель платит взносы по пониженному тарифу, не пострадают при начислении им пенсионных баллов.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как и зачем считать период времени, за который вложенные в бизнес деньги возвращаются обратно и приводят за собой коллег.
Исчисление страховых взносов за декабрь 2022 года идет по тарифам, установленным в 2022 году (общеустановленным, либо пониженным).
Теперь можно настроить главную страницу личного кабинета налогоплательщика под себя. Например, можно поменять расположение блоков, скрыть то, что не интересует, вернуть блок при необходимости.
Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) обязанность уже введена, а компании, заключившие СПИК 2.0, могут обязать в течение 2-3 лет – об этом уже говорили в Минпромторге.
Сегодня в России много компаний используют факторинг для финансирования текущей деятельности. За два последних года рынок факторинга вырос вдвое. Расскажем об основных и новых инструментах факторинга и о том, почему он так важен для бизнеса.
Чтобы уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы, надо их уплатить. Но как доказать факт уплаты после перехода на ЕНП? Проработкой этого вопроса занимается Минфин.
Халатная работа бухгалтеров снижает ценность ГИР БО и дискредитирует бухгалтерскую отчетность как надлежащий источник полной и точной информации.
Выездная налоговая проверка не бывает абсолютной неожиданностью для компании, ведущей реальную бизнес-деятельность. К ней всегда можно подготовиться. Ну а уж если она уже на пороге – расскажем о том, какие ошибки проверяющие совершают чаще всего и как их обратить в свою пользу.